Gustavo Petro sobre detención de topógrafos colombianos en Santa Rosa: "Es un secuestro"

Continúa tensión. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó como un "secuestro" la detención de dos topógrafos colombianos en el distrito de Santa Rosa, región Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) Petro señaló que "La detención de los contratistas (...) es ilegal. Es un secuestro", añadiendo que Colombia considera Santa Rosa "no adjudicada, según el Protocolo de Río de Janeiro".

Este pronunciamiento se produce días después de que el mandatario reafirmara la soberanía colombiana sobre la Isla Chinería, posición rechazada por Perú. La disputa territorial histórica agrava el conflicto diplomático.

Detención de topográfos

Los ciudadanos Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón fueron intervenidos por la Policía Nacional mientras realizaban mediciones en la triple frontera con Colombia y Brasil, sin presentar permisos para operar en el área.

Según el reporte policial, los colombianos fueron llevados a la comisaría local para esclarecer su presencia en el puerto de Santa Rosa. Minutos después, una pareja afirmó que trabajaban para su empresa en un proyecto de construcción de muelle en territorio colombiano, pero no pudieron acreditar documentos ni autorizaciones para operar en la zona peruana.

Autorización para ciertas actividades

La intervención ocurre en un contexto donde los ciudadanos de ambos países pueden cruzar libremente la frontera amazónica, pero requieren autorización expresa para actividades profesionales.