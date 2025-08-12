Precandidato colombiano envía amenaza al Perú por Santa Rosa: “Patria o muerte”

Luego de conocerse el izamiento de una bandera colombiana en Santa Rosa realizada por el precandidato a la presidencia del país, Daniel Quintero, envió una amenaza a las autoridades peruanas en medio del conflicto entre ambas naciones.

Por medio de sus redes sociales, Quintero lanzó una fuerte advertencia mencionando que podría correr sangre si las cosas no llegan a buen puerto. “Patria o muerte”, escribió acompañada con la bandera que colocó en la isla Chinería.

NO ES AJENO A LOS PROBLEMAS POLÍTICOS

Previo a los comicios electorales en Colombia en 2022, el entonces alcalde de Medellín, Daniel Quintero, compartió un video, el cual tenía como finalidad apoyar a Gustavo Petro. La acción le costó que fuera sancionado por un periodo de seis meses del cargo.

Cabe precisar que, lo realizado por Quintero tendría un fin, el cual será tener el apoyo del sector de la izquierda de su país. Además, reveló que le gustaría ser el heredero de Petro en la presidencia de Colombia.