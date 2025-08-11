Donald Trump compara a Washington con Lima: “Son lugares peligrosos para vivir”

Al parecer la ola criminal no solo es un problema del Perú, sino regional. Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por el clima de inseguridad ciudadana que azota a su país.

En sus declaraciones, el mandatario norteamericano comparó el estado de Washington con la capital de nuestro país, asegurando que producto a las cifras delincuenciales, los ciudadanos no pueden movilizarse con tranquilidad. “Washington es hoy un lugar más peligroso para vivir que Lima, Bogotá o Ciudad de México (…) ¿Quieren vivir en lugares así? No lo creo”.

CIFRAS EXPUESTAS EN ESTADOS UNIDOS

Desde el Gobierno de Trump, sustentaron las cifras de criminalidad en el Perú en base a los datos compartidos ComexPerú, INEI y el Sistema de Información de Defunciones, conociéndose que Lima se ha tenido 7,7 homicidios en 2024 en una población de 10,2 millones de habitantes.

Los comentarios del presidente de Estados Unidos, causó la reacción en las plataformas digitales, espacio donde los usuarios compartieron sus discrepancias con el Gobierno que encabeza, manifestando que ello podría tener repercusión en el sector turismo del país.