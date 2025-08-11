Gustavo Petro a los medios de comunicación de su país: “Prefieren defender al Perú que a Colombia”

A más de cinco días de las declaraciones de Gustavo Petro sobre un presunto apoderamiento de Perú en la isla Chinería, el mandatario continuó avivando las llamas de este conflicto entre ambas naciones y esta vez arremetió contra los medios de comunicación.

En compañía de una portátil, el presidente aseguró que se busca desinformar a sus compatriotas, debido a que, las empresas no están sacando cara por Colombia en este impase, y solo repiten lo que dice las autoridades del Perú.

“A través de los medios de comunicación nos expresaron que prefieren repetir los editoriales del Perú que defender a Colombia. No lo podía creer. Dije hasta el odio hasta Petro lo entiendo porque no soy de su club, pero de ahí el odio a Colombia a que defienda su territorio”, expresó.

ÁLVARO URIBE NO AVALA A GUSTAVO PETRO

En medio de esta situación, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también decidió pronunciarse al respecto y no avaló a Gustavo Petro, por lo que, le pidió que vuelva a revisar los tratados que se han firmado décadas atrás.