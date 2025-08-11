Franja de Gaza: cinco periodistas mueren tras ataque de Israel

Un ataque israelí en la Franja de Gaza dejó cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero independiente muertos, luego de que un misil impactara una base de prensa.

Según el ejército israelí, uno de los fallecidos, Anas al Sharif, era líder de la organización terrorista Hamás y responsable de varios ataques contra Israel.

Al Jazeera calificó el hecho como un asesinato selectivo y premeditado contra la libertad de prensa. Entre las víctimas también están Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher y Mohammed Noufal, detalló la cadena con sede en Qatar.

MAS ATAQUES A MEDIOS DE PRENSA

Reporteros Sin Fronteras informó que los asesinatos de trabajadores palestinos en medios israelíes han superado los 200. Mientras tanto, en la Franja de Gaza, la población clama por ayuda internacional y un cese al fuego urgente.