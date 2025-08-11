Miguel Uribe Turbay: Bogotá decreta 3 días de duelo por muerte de senador colombiano

La Alcaldía de Bogotá declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido esta madrugada tras dos meses hospitalizado por las heridas del atentado durante un mitin el pasado 7 de junio.

El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó la trayectoria de servicio público del legislador. En su cuenta de X, calificó a Uribe Turbay como "un líder honesto y valiente" que trabajó por "una Bogotá mejor" como concejal y secretario de Gobierno.

Asimismo, expresó su solidaridad con la familia y pidió que el duelo sirva para la "reflexión y unidad" de la ciudad y el país. Subrayó que el senador dedicó su vida a luchar por la paz "a pesar de su propia tragedia".

Advertencia contra violencia política

El mandatario enfatizó que el asesinato debe ser un "punto de quiebre para Colombia". "No podemos aceptar la violencia [...] que atenta contra la democracia misma", señaló. Como se recuerda, el padre de Galán fue asesinado en campaña en 1990, mientras que la madre de Uribe, Diana Turbay, fue asesinada por el cartel de Medellín en 1991.

Antecedentes del atentado

Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay, recibió tres disparos durante el mitin en Bogotá. Las heridas, consideradas graves desde el ataque, provocaron su muerte tras 61 días de hospitalización.