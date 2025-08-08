Peruano detenido en “Alligator Alcatraz” en EE. UU. narra el terror que vive: “Estoy en una jaula”

El periodista peruano Ricardo Quintana Chávez vive una verdadera pesadilla desde el pasado 20 de julio, cuando fue intervenido por agentes migratorios y trasladado a la prisión federal estadounidense conocida como “Alligator Alcatraz”. Desde entonces, permanece recluido en condiciones que califica como inhumanas.

En una declaración exclusiva para Noticias Sin Filtro, Quintana relató que se encuentra en “una jaula” de 13 x 9 metros, compartida con otros 32 internos. “Es horrible, la mayoría son inocentes y están mezclados con personas que ya cumplieron condena por otros delitos”, señaló.

“El encierro es insoportable. Algunos golpean las rejas por las noches. Solo me han bañado dos veces. No me he podido asear bien desde mi detención. No veo la luz del sol desde el 20 de julio. No he cometido ningún delito para estar privado de mi libertad”, denunció.

El periodista describió un régimen carcelario estricto: levantarse a las 5:30 a. m., diez minutos para comer y, si no se termina el alimento, es retirado a la fuerza y arrojado a la basura. Además, la comida es limitada, las temperaturas dentro del penal son muy bajas y, según él, el trato de los custodios es hostil.

PIDIÓ ASILO POLÍTICO

Quintana reside en Estados Unidos desde 2021, adonde llegó solicitando asilo político tras recibir amenazas de muerte en Perú por sus más de 20 años de labor periodística.