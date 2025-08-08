Mbappé lleva su fundación al Perú y construye cancha y colegio para jóvenes

El delantero francés Kylian Mbappé ha llevado su compromiso social más allá de Europa a través de su fundación Inspired by KM. En una reciente iniciativa internacional, el actual jugador del Real Madrid financió la construcción de una cancha sintética y la próxima inauguración de un colegio en Perú, así como una escuela en Camerún y un campo de fútbol en Argelia. Estos proyectos buscan crear espacios donde los niños y jóvenes puedan formarse académicamente y desarrollar su talento deportivo.

Foto: Inspired by KM/Instagram

Apuesta por el deporte y la educación

La llegada de Inspired by KM al Perú ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad local. La fundación no solo ha entregado una moderna cancha sintética para fomentar el fútbol entre los más jóvenes, sino que también está finalizando un centro educativo que brindará enseñanza de calidad. Las obras, que ya fueron compartidas en redes sociales por el propio Mbappé, reflejan el interés del jugador en ofrecer herramientas para que los menores puedan proyectar un futuro lleno de oportunidades.

Foto: Inspired by KM/Instagram

Fundada en 2020, Inspired by KM surgió como un esfuerzo personal de Mbappé para devolver a la sociedad parte de lo que ha obtenido en su carrera profesional. Su trabajo comenzó en París, ofreciendo programas formativos para niños, y ahora se expande a otros continentes, enfocándose en comunidades con mayores necesidades.

Foto: Inspired by KM/Instagram

Con estas obras, Mbappé demuestra que su influencia no se limita al fútbol de élite. Su compromiso con la niñez y la juventud se traduce en proyectos tangibles que buscan reducir brechas y abrir caminos hacia una vida mejor. En palabras del propio jugador, la intención es que cada iniciativa inspire a otros a involucrarse y a multiplicar el impacto positivo en diferentes partes del mundo.