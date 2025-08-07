Gustavo Petro llegó con dos horas de retraso a ciudad fronteriza de Leticia para conmemorar batalla

Con dos horas de retraso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó en la ciudad fronteriza de Leticia, donde fue recibido en la base militar local. Se tiene previsto que participe en la ceremonia conmemorativa por la Batalla de Boyacá.

La visita se realiza en medio de tensiones con Perú, luego que el último miércoles acusara a nuestro país de apropiarse de territorio colombiano, incumpliendo así los tratados firmados, por lo que señaló recurrirá a instancias internacionales.

"ANEXAR" UNA ISLA

El mandatario acusó al Perú de "anexar" una isla —el actual distrito de Santa Rosa, ubicada en la región Loreto— que según Pero Urrego, se formó tras un cambio en el cauce del río Amazonas y, por ende, pertenecería a su país, Colombia.

Tras estas afirmaciones, la Cancillería peruana publicó un amplio y contundente comunicado donde rechaza estas versiones y reafirmó que los límites con Colombia están plenamente definidos por instrumentos internacionales vigentes.