Gustavo Petro anuncia proceso para "reivindicar" frontera con Perú

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció a través de sus redes sociales que iniciará un proceso para "reivindicar" la frontera sur de su país en la localidad de Leticia, tras el conflicto generado a raíz de sus polémicas declaraciones sobre la isla Santa Rosa en Perú.

En su cuenta oficial de X, el mandatario colombiano anunció que el día de mañana, jueves 7 de agosto, viajará a Leticia para dar inicio a dicho proceso, lo cuál elevaría la tensión diplomática con nuestro país.

"Así como lo hice con la frontera marítima en San Andrés, mañana 7 de agosto iniciaré el proceso para reivindicar la frontera sur de Colombia en Leticia", se lee en el tuit publicado por Petro.

COLOCAN BANDERAS PERUANAS EN SANTA ROSA

Cabe precisar que, en paralelo, miembros de las Fuerzas Armadas llegaron hasta la isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas y reforzar la presencia estatal. Como se recuerda, Petro Urrego cuestionó la soberanía peruana sobre Santa Rosa al asegurar que dicha isla pertenece a territorio colombiano.