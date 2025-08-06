Trump eleva a 50 % los aranceles a la India por compra de petróleo ruso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales del 25% a la India, elevando el gravamen total a sus importaciones al 50%. La medida, confirmada por la Casa Blanca, responde a las compras "masivas" de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi y entrará en vigor el 27 de agosto.

Según el texto difundido, el nuevo impuesto se aplicará tras un período de 21 días. Esta acción amplía el arancel del 25% previamente establecido por la Administración Trump para reducir el déficit comercial bilateral.

Fundamentos y defensa de la India

El anuncio se produce en medio de la frustración del mandatario por la negativa de Vladimir Putin a frenar los combates en Ucrania. Trump justificó la medida en su plataforma Truth Social. "No les importa cuántas personas en Ucrania estén siendo asesinadas".

La India, tercer mayor importador mundial de crudo, incrementó sus compras a Rusia de menos del 2% a más de un tercio de su suministro, aprovechando descuentos del Kremlin. El gobierno indio defiende las importaciones como decisión de "interés nacional" y contribución a la estabilidad energética global.

Tregua Rusia y Ucrania

La orden se emite en el contexto del ultimátum de diez días dado por Trump a Rusia la semana pasada para declarar una tregua en Ucrania, cuyo plazo vence este viernes. La Casa Blanca anticipó posibles nuevas sanciones a Moscú dependiendo del cumplimiento.