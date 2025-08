Luis Gonzáles Posada sobre tensión en frontera Perú-Colombia: “Es una provocación de Petro”

En horas de la mañana de este martes 5 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que el Perú se habría apropiado de la Isla Santa Rosa, la cual se encuentra en la frontera de ambos países. Sus palabras causaron el pronunciamiento del excanciller, Luis Gonzáles Posada, quien aseguró que todo formaría parte de un plan del mandatario.

Del mismo modo, el extitular de Relaciones Exteriores recordó que Petro fue declarado como persona no grata en el país, por lo que buscaría generar un conflicto con el Perú, por lo que, hizo un llamado a las entidades correspondientes en resolver la situación de manera diplomática.

“Es una nueva provocación. No es la primera vez que (Gustavo) Petro crea un conflicto con nuestro país. Anteriormente salió a decir que la PNP le hacía recordar a las brigadas Nazi. Después sostuvo que Castillo fue vacado por ser un profesor pobre (…) Se inmiscuyó en temas soberanos del país, lo que le valió ser declarada persona no grata (…) Recomendaría no caer en la jugada de Petro y que se solucione el problema entre Cancillerías”, declaró.

ELMER SCHIALER SE PRONUNCIA

A pesar de que se encuentra en Asia junto a Dina Boluarte para visitar Japón e Indonesia, el canciller Elmer Schialer se pronunció al respecto y aseguró que el Perú no ha tocado ningún milímetro del territorio colombiano.