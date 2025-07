Crisis diplomática entre EE. UU. y Colombia: Petro retira a su embajador en Washington

Las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más delicados desde el inicio del mandato de Gustavo Petro. El mandatario colombiano ordenó el regreso de su embajador en Washington en señal de protesta, luego de que congresistas republicanos —entre ellos Marco Rubio— emitieran declaraciones que el Gobierno colombiano calificó como “complot” para desestabilizar la democracia en ese país. Petro denunció que se estaría gestando una campaña internacional para debilitar su gobierno.

El punto de quiebre se produjo tras la difusión de audios en los que presuntamente se escucha a figuras estadounidenses opinando sobre la política interna colombiana. Esta situación fue considerada como una injerencia directa en los asuntos del país sudamericano. En respuesta, el senador Marco Rubio convocó al encargado de negocios interino de Bogotá a consultas, y posteriormente, Petro reaccionó invocando el principio de reciprocidad diplomática, al retirar a su embajador.

Funcionarios sin visa y advertencias económicas

A raíz de este cruce diplomático, medios colombianos informaron que varios funcionarios cercanos al presidente Petro habrían visto revocadas sus visas estadounidenses. Aunque el Gobierno de EE. UU. no ha emitido un pronunciamiento oficial, se especula que estas restricciones afectarían particularmente a figuras implicadas en investigaciones judiciales dentro de Colombia. Petro ha advertido que no se someterá a presiones extranjeras y aseguró que no se dejará intimidar por declaraciones que lo vinculen con actividades ilícitas.

Distintos gremios económicos colombianos, como la Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Comercio Exterior, han manifestado su preocupación por el impacto de esta crisis en el comercio bilateral. Estados Unidos sigue siendo el principal socio económico de Colombia y, además, un aliado clave en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Voces del empresariado instan al Ejecutivo colombiano a actuar con mesura y resolver el conflicto a través de los canales diplomáticos tradicionales.