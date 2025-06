OTAN aprueba histórica alza del gasto militar: solo España no accede a incrementar gasto

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) aprobó de manera histórica el alza del gasto militar al 5% del PBI de los países miembros, a fin de mejorar la seguridad del bloque. Sin embargo, el punto disidente ha sido Pedro Sánchez, el presidente de España, quien no ha aceptado el alza y mantiene su presupuesto de gasto en 2%.

“VAN A PAGAR MÁS DINERO”

Ante ello, el presidente estadounidense, Donald Trump, realizó fuertes declaraciones durante su conferencia de prensa en la OTAN contra el jefe de Estado español: “Es terrible lo que ha hecho. Es el único país que no pagará la totalidad del dinero, quiere quedarse en el 2%. Lo están haciendo bien, la economía (de España) está muy bien, pero esa economía podría salir volando del agua si algo malo sucediera”, aseguró el magnate.

Mas adelante añadió que va a negociar con España, y que “van a pagar más dinero de esta manera”, enfatizó a una periodista española. Carmen Alvarado, conductora de la sección ‘El Mundo al Instante’ de 24 Horas Mediodía, opinó que Trump podría estar considerando poner aranceles a España.

¿QUÉ DIJO PEDRO SÁNCHEZ?

El mandatario español se pronunció al respecto frente a los medios de prensa en la OTAN. “Sabemos que hay mucho qué hacer. Por muchos recursos que pongamos, es evidente que, si no gastamos bien, si no gastamos conjuntamente, si no invertimos de manera más eficiente, no vamos a lograr las capacidades que nos hemos propuesto. Espero que mañana en el Consejo Europeo en Bruselas, hablemos menos de porcentajes del PIB y hablemos más de coproducción, compras conjuntas y de la interoperabilidad”, puntualizó.