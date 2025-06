Farid Kahhat: "Israel afirma que Irán está por obtener una bomba atómica desde 1996 y 30 años después sigue sin existir"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió los recientes ataques dirigidos contra instalaciones iraníes, asegurando que su país ha asestado “un verdadero golpe” al programa nuclear de Irán.

Al respeto, el internacionalista Farid Kahha recordó que Netanyahu ha advertido desde 1996 que Irán estaría a pocos meses de obtener una bomba atómica. Sin embargo, tres décadas después, tal armamento no se ha concretado.

¿ARMAS NUCLEARES EN ISRAEL?

Consultado sobre si Israel posee armas nucleares, indicó que tanto la inteligencia estadounidense como la europea coinciden en que el país tendría un arsenal nuclear significativo. No obstante, Israel no lo afirma ni lo niega.

"Quien no firma el tratado de no proliferación nuclear es Israel, quien no está bajo la inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica es Israel, quien ha invadido a todos sus vecinos, y más de una vez, es Israel", explicó.