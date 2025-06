El insólito caso de Annobón: La isla africana que busca ayuda de Argentina

Orlando Cartagena, primer ministro de Annobón, una isla africana de 17 kilómetros cuadrados de extensión ubicada en el océano Atlántico, solicitó ayuda al gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, para que se reconozca su soberanía frente a Guinea Ecuatorial.

En declaraciones para medios argentinos, el primer ministro de Annobón explicó que esta petición para independizarse se debe a las precarias condiciones en las que viven los annoboneses.

"La situación es de tragedia humanitaria porque el hambre, la carencia de todo tipo de bien, no hay infraestructuras, no hay agua potable, no hay luz, no hay sanidad. La gente sobrevive con los productos de la tierra y los tubérculos ya no dan para subsistir", señaló.

RESPALDO INTERNACIONAL

Por estas razones, la Isla Annobón busca el respaldo internacional de naciones aliadas, entre ellas Argentina, para poder consolidar su independencia de Guinea Ecuatorial a raíz de la crisis humanitaria que atraviesan desde hace décadas.