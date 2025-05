María Corina Machado pide no participar en elecciones parlamentarias de Venezuela

A pocos días de realizarse las elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela este domingo 25 de mayo, la opositora de Nicolás Maduro, María Corina Machado, envió un mensaje a todos sus compatriotas.

Por medio de un video, la excandidata presidencial pidió a todos los ciudadanos no asistir a las urnas, debido a que una vez más, se tendrá un fraude electoral, tal y cual, sucedió con Edmundo Gonzáles el 28 de julio de 2024.

“El 25 de mayo no es una elección, es una farsa, es una trampa. Por eso pido algo muy simple. Este domingo para tu casa, no salgas, no los obedezcas. Vacía las calles. Que se queden solos, que quede claro quien tiene el poder”, mencionó.

INCENTIVA A LA CIUDADANÍA

Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro incentivo a los ciudadanos a votar este domingo 25, debido a que se elegirá por primera vez al gobernador de la Guayana Esequiba, territorio que prometió recuperar en su totalidad.