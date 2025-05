Donald Trump tras nombramiento del Papa León XIV: “Espero con ansías conocerlo pronto”

Tuvieron que pasar más de dos días del Cónclave para conocer al sucesor de Jorge Mario Bergoglio. En horas de la tarde en Perú, se conoció que Robert Prevost es el nuevo pontífice de la iglesia católica. Tras el nombramiento del Papa León XIV, el presidente de Donald Trump se pronunció al respecto.

Por medio de sus redes sociales, el mandatario norteamericano saludó la elección de su compatriota y le envió un mensaje para tener muy pronto una reunión para conocerlo más a profundidad.

“Es un gran honor que el primer Papa estadounidense. ¡Que emoción y que gran honor para nuestro país! Espero con ansias conocer al Papa León XIV. Será un momento muy significativo”, escribió Trump en su cuenta de X.

SIEMPRE RECUERDA AL PERÚ

En conversación con 24 Horas Mediodía, el padre Pablo Larrán reveló que Robert Prevost, quien estuvo más de 20 años en el país donde pudo ejercer el cargo de obispo en Chiclayo, recuerda siempre a todos los peruanos.

“Él (Papa León XIV) nos tiene en el corazón. Me dijo: Pablo nunca se me a olvidar mi vida en Perú. Él quería venir a sus últimos años venir a vivir al Perú. Eso me lo ha dicho a mí y no quiero ser inconfidente (…) Es un hombre muy humilde”, manifestó.