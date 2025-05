Presidente colombiano Gustavo Petro genera críticas por llama "HP" a sus opositores

En el contexto de Día del trabajador, el presidente colombiano Gustavo Petro realizó declaraciones contra el senado que generaron mucho comentarios por ser muy subidos de tono.

La oposición no está de acuerdo con las reformas propuestas por el presidente: "El pueblo está levantando la bandera que levantó Bolívar aquella vez. Es bandera él mismo la llamó la bandera de la guerra a muerte. Se vuelve a levantar para que no nos tomen por tontos".

"El que no quiera estas reformas es porque es un 'hp' esclavista. No he dicho ninguna mentira. 'Hp' es 'honorable parlamentario' y 'honorable periodista'", prosiguió de forma irónica el mandatario colombiano.

Tensiones crecen en la oposición

Luego de estas palabras del presidente las respuestas de los parlamentarios opositores criticaron duramente las palabras del presidente colombiano.