Trump sobre Ucrania: “puede que no sobreviva” contra Rusia

Mañana martes 11 de marzo, habrá una reunión en Arabia Saudita, donde el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente Volodimir Zelenski, participarán. En esta reunión se busca acuerdo que permita un cese al fuego y continuar con el apoyo norteamericano; sin embargo, Rusia ha manifestado por medio de su portavoz que no participará.

NO SOBREVIVIRÁ

En las últimas horas, Trump señaló que Ucrania no sobrevivirá sin su ayuda: “Puede que no sobreviva de todos modos, pero ya sabes, tenemos algunas debilidades con Rusia. Se necesitan dos. Esa guerra no iba a suceder, y sucedió, así que ahora estamos atrapados en este lío”, señaló a la cadena Fox.

En la última semana, Estados Unidos dejó de suministrar armamento e información de inteligencia a Ucrania para presionar a este último a que acepte negociar con Rusia en las condiciones que Estados Unidos quiere imponer.

NUEVO ATAQUE A UCRANIA

Alrededor de 11 personas han muerto y 30 quedaron heridos tras el último bombardeo ruso contra varias ciudades ucranianas. Por otro lado, el Ministerio de Defensa ruso publicó un video de un ataque con drones suicidas en la zona de Kursk, que pertenece a territorio ruso.