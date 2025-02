Donald Trump y Volodímir Zelenski protagonizan tensa reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo este viernes una reunión con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El encuentro entre ambas figuras políticas se llevó a cabo en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Ambos mandatarios posaron para las cámaras de los periodistas y, luego de ello, procedieron a ingresar al Despacho Oval para dialogar en busca de un consenso que permita el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

TENSA REUNIÓN

Trump y Zelenski estuvieron dialogando durante 30 minutos y brindando declaraciones a la prensa, sentados uno junto al otro, cuando estalló la tensión entre ambos, luego que el vicepresidente norteamericano, J.D. Vance, cuestionó a Zelenski sobre los problemas de su país para reclutar soldados y le reprochó que cada vez que recibe a un líder extranjero en su país lo haga en un "tour propagandístico".

Zelenski respondió alegando que incluso si EE.UU. tiene "un bonito océano" entre Europa y su territorio, usando un término que Trump ha utilizado en el pasado para referirse al Atlántico, en el futuro también "sentirá" esos problemas.

Ello incomodó a Trump, quien respondió al mandatario de Ucrania: "No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir. Tú no estás en una buena posición. Te has permitido estar en una mala posición".