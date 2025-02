Peruana en EE. UU. vive encerrada hace dos semanas por miedo a deportaciones: "Entran a restaurantes a buscarte"

“Mi mayor miedo es que mi pareja no vuelva a la casa porque actualmente entran a los trabajos, a las fábricas, a los restaurantes, a los mercados latinos. Supongamos que en el peor de los casos agarran a mi pareja yo no podré hacer nada”, afirma migrante peruana en Estados Unidos quien teme que ella o su pareja sean deportados.

Xiomara es una migrante peruana en Estados Unidos y lleva dos semanas encerrada en su casa por miedo a ser deportada. La habitación en la que vive es ahora su propio cautiverio y teme que su esposo, quien sale a trabajar para mantener a la familia, sea detenido en las redadas.

Su familia peruana que vive en Villa María del Triunfo pasa por dramas constantes: “Ellos me han dicho que tenga paciencia, que todo esto va a pasar y que solo me enfoque en las cosas positivas, pero si vemos que las cosas empeoran me han dicho que vuelva porque es lo mejor para mi bebé y para nosotros”.

“Solamente tengo dos años acá y en esos dos años uno no hace nada. El primer año es para pagar deudas prácticamente y yo el segundo año salí embarazada, entonces, prácticamente no he podido hacer casi nada”, afirmó Xiomara.

Salud mental de migrantes está en riesgo

Por otro lado, existen cientos de peruanos que están volviendo al Perú en aviones de deportados. Esta situación genera múltiples daños colaterales: “Cuando no trabajas, no comes y cuando no comes te enfermas, se te bajan las defensas. Y cuando te deprimes a veces se manifiesta con enfermedades físicas. Te baja la defensa, te dan infecciones por la depresión”, afirma el psiquiatra peruano Enrique Galli quien además asegura que toda esta ola migratoria genera daño mental: “Está generando mucho estrés y la familia también tiene angustia y estrés. Y si hay la predisposición genética, viene la depresión”.