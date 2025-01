El desgarrador testimonio de peruanos que lo perdieron todo tras incendios forestales en California

Los incendios forestales registrados en las primeras semanas de enero en la ciudad de California, Estados Unidos, han dejado cuantiosas pérdidas materiales, cuyas familias se han quedado sin viviendas ni recursos para subsistir.

Dentro de ese grupo de personas se encuentran los señores Lina y Rick Onofre, una pareja de peruanos que sin hablar inglés y sin un peso en el bolsillo, lograron salir adelante y obtuvieron una hermosa vivienda, la cual fue reducida a cenizas por los siniestros.

"Se fue, perdí todo, se terminó. De tanta alegría ahora no sé cómo decirle que me siento. Busqué un lugar para mis hijos y dije siempre que lo que yo no he tenido mis hijos lo van a tener. Los dos hemos luchado por nuestros hijos", señaló la señora Lina entre sollozos.

SE SALVARON DEL INCENDIO

Cabe precisar que nuestros compatriotas lograron salvarse de las llamas gracias a la rápida acción de uno de sus hijos y la ayuda de un policía. Intentaron salvar su hogar con una manguera, pero sus esfuerzos fueron en vano.