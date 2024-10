Edmundo González es hospitalizado en España

El opositor venezolano Edmundo González​ Urrutia fue hospitalizado en España, país donde se encuentra asilado, tras sufrir un incidente doméstico.

En un comunicado, el político, considerado por la mayoría de los países del mundo como el presidente de Venezuela, informó que durante su estancia en el hospital recibió atención de un médico venezolano.

“Me dijeron en la entrada que sería atendido por uno de los mejores médicos, un compatriota venezolano. No solo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, sino que también me preocupó pensar que el talento de mi coterráneo esté exiliado, al igual que millones como yo”, expresó a través de su cuenta de X, (antes Twitter).

“Mi compromiso es que el talento venezolano regrese y nos apoye en la reconstrucción de Venezuela. Hoy comí con un cabestrillo, que es lo que me dejó el traspié. Agradezco al hospital por la atención y la valoración de nuestros médicos exiliados. El que se cae, se levanta. #Avanzamos #HastaElFinal”, agregó Gonzales Urrutia.

¿TOMARÁ EL PODER EN EL 2025?

Es importante señalar que Edmundo Gonzales Urrutia, junto a María Corina Machado, ha anunciado que en enero de 2025 asumirá el poder con el objetivo de recuperar Venezuela.