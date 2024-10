Elmer Schialer: canciller se niega a llamar "dictador" a Nicolás Maduro

En una entrevista con El Comercio, el canciller Elmer Schialer, afirmó que, a pesar de no validar los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, Nicolás Maduro debe ser considerado el presidente actual.

"Ahora él es presidente de Venezuela. Lo que no estamos reconociendo es el resultado de las elecciones que Maduro proclama", declaró.

Schialer Salcedo también mencionó que la comunidad internacional y los países interesados no aceptan los resultados de los últimos comicios en Venezuela. "Maduro, y esta es la posición del Perú, no puede, no debe, no le es permitido arrogarse el derecho de decir quién gana en una elección", expresó.

SE DEFINIRÁ EL 10 DE ENERO

El canciller rechazó la idea de realizar nuevas elecciones, argumentando que "el pueblo venezolano habló y habló clarísimo". Al ser consultado sobre por qué no califica a Maduro como dictador, Schialer explicó que "primero, porque es un nombre de político. Sabremos si se convirtió en dictador el 10 de enero", fecha en la que se espera que asuma el nuevo presidente electo.