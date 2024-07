Jairo Garnica sobre crisis en Venezuela: "La arremetida no es solo contra el ciudadano, también contra la prensa"

El periodista venezolano, Jairo Garnica, del medio Notitáchira, se pronunció sobre la violencia por parte del régimen de Nicolás Maduro que se viene ejerciendo contra los manifestantes que salieron a las calles a alzar su voz de protesta tras los polémicos resultados electorales del último 28 de julio.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el periodista de dicho país resaltó que la ciudad de Táchira es donde se encuentra el bastión más opositor al régimen chavista y señaló que, de los fallecidos registrados hasta ahora, uno de ellos es oriundo de dicha localidad.

"Según el último reporte de las víctimas, indica que hay exactamente trece venezolanos que han fallecido producto de los disturbios. Entre esas personas hay un tachirense que fallece por un impacto de bala", dijo.

ATAQUES A LA PRENSA

Asimismo, Garnica denunció que la represión por parte del régimen de Maduro es también contra los medios de comunicación, pues indicó que varios de sus colegas fueron agredidos cuando realizaban su labor periodística.

"Jesús Romero resultó con un impacto de bala en el pecho mientras estaba cubriendo en el estado de Aragua [...] él les dijo a los funcionarios no me disparen, soy periodista y aún después de eso, le dispararon al colega [...] la arremetida no es solo contra el ciudadano, también contra nosotros, los comunicadores sociales", sostuvo.