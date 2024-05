Alejandra Rodríguez, Miss Buenos Aires 2024: "Estoy luchando contra el prejuicio de la edad"

Alejandra Marisa Rodríguez, una destaca abogada y periodista argentina de 60 años, ha marcado historia al convertirse en la primera mujer de su edad en ganar el certamen Miss Buenos Aires 2024, el cual se llevó a cabo hace pocos días.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, la reina de belleza reveló cómo fue que decidió inscribirse al certamen y señaló que su triunfo representa un paso importante en la lucha contra los prejuicios de la edad respecto a la belleza.

"La verdad yo no tenía nada que ver con el mundo de los certámenes [...] tenía una amiga que hace un tiempo ha empezado a modelar y ella también se inscribió y me alentó a inscribirme a mí, así que nos inscribimos las 2. Yo al principio lo dudaba por todo esto que le pasa a la mayoría de la gente, que es contra lo que yo estoy luchando que es el prejuicio de la edad", dijo.

¿CUÁL ES SU SECRETO?

Asimismo, Alejandra Rodríguez expresó sus deseos de poder seguir haciendo historia y ganar el Miss Universo Argentina y se animó a revelar algunos secretos para mantenerse radiante a sus 60 años.

"No tengo cuidados extremos. Tengo muy buena genética, me cuido con la alimentación, me gusta comer muy sano, en lo posible, comer comida orgánica, sé que no es de fácil acceso pero intento encontrarla, comida agroecológica por ahí se consigue un poco más fácil [...] uso cremas buenas desde que era muy chica", sostuvo.