Maduro intenta comunicarse en inglés con Biden, pero termina en risas

En un intento por comunicarse directamente con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el líder venezolano Nicolás Maduro protagonizó un curioso episodio durante una transmisión en vivo por televisión.

En un momento de la transmisión, Maduro se dirigió en inglés a Biden, pero sus dificultades para pronunciar el idioma resultaron en risas por parte de su propia audiencia.

"Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: If you want, I want. If you don’t want, I don’t want". Sin embargo, visiblemente frustrado, optó por traducir la frase al "caraqueño" y expresarla con vehemencia: "Si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final", dijo.

Este incidente tuvo lugar en un contexto de tensión entre Venezuela y Estados Unidos, ya que el gobierno norteamericano no renovaría una licencia temporal que alivió desde octubre las sanciones al sector de petróleo y gas venezolano, a menos que se logren avances en acuerdos sobre elecciones libres y justas este año.

RETIRO DE CUERPO DIPLOMÁTICO DE ECUADOR

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la retirada de todo el cuerpo diplomático de su país que estaba establecido en Quito, Ecuador. Esto surge tras conocerse que hace algunas semanas las fuerzas ecuatorianas tomaron por asalto la embajada de México con el objetivo de capturar al exvicepresidente Jorge Glas.