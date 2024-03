Argentina: Despiden a reportero que reclamó en vivo por su bajo sueldo

Tomi Munaretto, un reportero argentino, se volvió viral en redes luego de haberse quejado durante un enlace en vivo del bajo salario que percibe y las precarias condiciones laborales en las que ejerce su profesión.

El periodista no dudó en exponer sus problemas económicos luego que el presentador de noticias, Carlos Stroker le “ordenara” en tono jocoso que donase dinero a una mujer a la que acababa de entrevistar, que cantaba a cambio de limosna.

“¡Mándame la plata, porque con 1.715 pesos la hora extra [1,87 euros al cambio], Carlos, no puedo aportar. No me alcanza. La chica que trabaja en casa me cobra tres lucas. ¿Cómo lo pago? Explícame”, replicó Munaretto.

“Aparte, estoy en negro yo. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, pago 117.000 pesos a la Seguridad Social...”, añadió.

DESPEDIDO

Tras lo acontecido, el canal argentino Crónica TV decidió despedir de manera fulminante a Tomi Munaretto. Fue el propio periodista quien dio la mala noticia a través de sus redes sociales.

“Pasó lo que todos pensaban que me iba a pasar. Me acaban de echar del canal", indicó Munaretto, quien además señaló que la abogada del canal le indicó que “se va a encargar personalmente de que no me contraten en ningún otro medio de comunicación”.