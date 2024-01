Brasil, Colombia y México lideran en el uso de internet y dispositivos móviles, según estudio

Un reciente estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha arrojado resultados interesantes sobre el uso de internet y dispositivos móviles en diferentes países. El análisis, que abarcó a 38 naciones, reveló que Brasil lidera la lista como el país con mayor utilización de internet y dispositivos móviles.

En el estudio, se evidenció que los brasileños tienen una alta dependencia de internet y pasan una cantidad significativa de tiempo utilizando sus dispositivos móviles. Esto puede atribuirse a diversos factores, como la amplia disponibilidad de servicios de telecomunicaciones y la creciente penetración de los smartphones en la población.

En el segundo lugar de la lista se encuentra Colombia, donde también se registra un elevado uso de internet y dispositivos móviles. La conectividad y el acceso a la tecnología han experimentado un crecimiento considerable en los últimos años en el país, lo que ha llevado a un aumento en el tiempo que las personas pasan en línea y en sus dispositivos móviles.

México ocupa el tercer puesto en el estudio de la OCDE, mostrando una fuerte presencia en el uso de internet y dispositivos móviles. La adopción masiva de smartphones y la creciente conectividad han impulsado el acceso a la red y la utilización de servicios digitales en el país.

Curiosamente, Perú no aparece en la lista de los países estudiados en esta ocasión. No obstante, esto no significa necesariamente que el uso de internet y dispositivos móviles sea bajo en el país, sino que no ha sido incluido en este estudio específico de la OCDE.