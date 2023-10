Huracán Otis: mexicanos saquean tiendas y supermercados

El huracán Otis golpeó duramente a Acapulco, pero ahora enfrenta otro problema aún mayor: los saqueos de tiendas y supermercados. Algunos comenzaron a sacar víveres y artículos de primera necesidad, pero otros aprovecharon las circunstancias para llevarse computadoras, televisores, equipos de sonido, licores y todo lo que tenían a la mano.

Luego del fuerte evento climático, Acapulco prácticamente se ha convertido en tierra de nadie. “Ciertamente en mi casa no hay comida, pero no voy a venir a saquear. A robar cosas que en este momento no se necesitan porque ni siquiera hay luz, pero la gente no entiende”, manifestó una ciudadana.

En los videos compartidos por los residentes de Acapulco se ve a cientos de personas saliendo de tiendas y supermercados con carritos llenos de alimentos, productos y artefactos. “Ahora se está poniendo más peligroso porque todo se llevan, lo saquean. No sabemos si a nosotros mismos nos pueda pasar algo igual. Tengo mucho miedo”, manifestó otra residente.

INDIFERENCIA E INDIGNACIÓN

Las imágenes generan indignación y temor, además muestran la gran indiferencia de muchos por lo que atraviesa Acapulco tras el embate de Otis. Mientras las autoridades suman fuerzas por encontrar a los desaparecidos, ayudar a los heridos, afectados y reconstruir una ciudad turística.