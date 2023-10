Guerra en Israel: Continúa el drama de familiares de personas secuestradas por Hamás

A casi una semana después del ataque terrorista perpetrado por el grupo Hamás contra el estado de Israel, civiles de ambos bandos continúan atrapados en medio de un conflicto bélico.

De acuerdo con el embajador palestino en el Perú, Walid Muaqqat, debido a la ofensiva sionista, las víctimas en Palestina se cuentan por miles.

"De 1700 muertos, 400 son niños, hay 300 mujeres y no hay agua, no hay luz. Ellos (Israel) no están peleando con Hamás, absolutamente, ellos están destruyendo infraestructuras civiles, bancos hospitales", dijo.

CRÍMENES DE GUERRA

Para el internacionalista Farid Kahhat, tanto el estado israelí como el grupo terrorista Hamás están cometiendo crímenes de guerra: "Acá está pagando toda la población por los delitos de Hamás", manifestó.