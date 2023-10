¡Exclusivo! Abel Valdivia desde Rusia: "Se me escapó un disparo, mi intención no fue hacer daño"

Abel Valdivia, principal sospechoso de la muerte de un comunicador en la fiesta de cumpleaños del excongresista, Paul García, en el distrito de Lince, ha recibido 2 meses de prisión preventiva por parte de la Fiscalía de Rusia, país a donde fugó para evadir a la justicia peruana.

Panamericana Televisión tuvo acceso a las declaraciones del hoy detenido, quien se pronunció tras la medida que se dictó en su contra y aseguró que nunca actuó con la intención de asesinar a la víctima.

"El día de los hechos yo no conocía a nadie, yo fui a una reunión de un amigo que me invitó [...] yo no fui con la intención de provocar algún tipo de suceso o catástrofe como la que se ha dado, al momento de retirarnos, yo no pelee con nadie [...] al momento de retirarnos, alguien me agrede en el rostro y mi hermano sale en mi defensa, la persona que lo agrede estaba con un cuchillo [...] la persona nuevamente intenta agredir a mi hermano con un cuchillo, yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión porque pensé que iban a matar a mi hermano [...] y se me escapó un disparo [...] mi intención nunca fue hacer daño, solo quise disuadir", dijo.

AMENAZAS DE MUERTE

Asimismo, Valdivia ratificó lo dicho por su abogado en Lima y aseguró que su decisión de abandonar el país se debe a presuntas amenazas de muerte que venía recibiendo constantemente tras aquel día de la fiesta que terminó en tragedia.