Farid Kahhat: Tanto Hamás como Israel están cometiendo crímenes de guerra

Seis días después del ataque del grupo Hamás contra Israel, los civiles de ambos lados se encuentran atrapados en el medio de un drama bélico. El embajador del estado de Palestina en Perú, Walid Muaqqat, expresó su preocupación por la situación, señalando que las víctimas palestinas, producto del contraataque israelí, se cuentan por miles.

"De estos 1700 muertos hay 400 niños hay 300 mujeres y no hay agua no hay luz, ellos no están peleando con Hamás, la guerrilla de Hamás absolutamente ellos están destruyendo todo infraestructuras civiles bancos hospitales destruyeron centros de religión mezquitas", aseguró.

CRÍMENES DE GUERRA

Farid Kahhat, reconocido internacionalista, ha indicado que tanto Hamas como el estado de Israel están cometiendo crímenes de guerra al atacar a la población civil. "Acá está pagando toda la población de Gaza por los delitos de Hamas, ese es un castigo colectivo. Es una violación al derecho internacional", afirmó.

Según fuentes de la Embajada de Palestina, el conflicto ha dejado como resultado más de 400 mil palestinos desplazados de sus hogares. Estos desplazamientos forzados, a menudo acompañados de violencia y privación, han creado una crisis humanitaria de proporciones significativas.