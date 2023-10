Guerra en Israel: Franja de Gaza no puede recibir ayuda humanitaria

La guerra en Medio Oriente continua. En su sexto día, Israel mantiene el asedio total a la Franja De Gaza. El intercambio de ataques ha dejado al menos 1300 muertos en el lado israelí, y más de 1400 en Gaza, entre ellos cientos de niños.

La situación humanitaria se agrava, porque no se está permitiendo la entrada de ayuda humanitaria que está llegando a través de Jordania y Egipto. Lo que ha dicho Israel es que no van a permitir el ingreso de ayuda humanitaria hasta que Hamás no libere los 150 rehenes que tiene en su poder.

Cabe destacar que a tempranas horas el jefe de Defensa israelí admitió que hubo fallas, errores, en la seguridad cuando comenzó el ataque de Hamás, lo que permitió que se infiltraran los militantes.

ATAQUE A DOS AEROPUERTOS SIRIOS

En tanto, hoy 12 de octubre, el Ejército de Israel atacó dos aeropuertos sirios, Damasco y Alepo, en medio de la guerra contra el movimiento Hamás. Las autoridades israelíes acusan a dicho país de facilitar armas al grupo terrorista.