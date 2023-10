Peruana varada en Israel pide ayuda: “Cancillería me dijo que no hay vuelos humanitarios”

Yamelin Barboza, una ciudadana peruana que viajó a Israel como turista, pidió ayuda al Gobierno Peruano para salir del país israelí, quien enfrenta una guerra iniciada el último sábado tras recibir ataques con misiles por parte del grupo islamista Hamás.

La compatriota quien ahora se encuentra en la ciudad de Tel Aviv señaló que todos los vuelos que ha intentado tomar para regresar al país han sido cancelados. Además, indicó que hasta el momento no ha recibido ningún apoyo de la Cancillería peruana en Israel.

“El sábado fue la única oportunidad que me pude contactar con ellos (Cancillería), me explicaron la situación y me dijeron que la única solución es que tome las precauciones del caso y cuando suena las alarmas que me escondas en un lugar adecuado y, me reiteró que Perú no va a enviar vuelos humanitarios por el momento”, señaló.

PIDE APOYO DEL GOBIERNO

La joven peruana quien está junto a su padre en Israel pidió el gobierno que los ayuden a salir del país a cualquier parte del mundo, ya que en el lugar donde se encuentran su vida corre riesgo. “No soy la única, son muchos los peruanos que están pasando por la misma situación”, expresó.