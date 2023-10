Turista peruano varado en Israel pide vuelo humanitario

Juan Carlos Portillas, un joven que radica en un país europeo por temas laborares, había planeado su viaje turístico sin anticipar que las alarmas de guerra en todo el territorio lo pondrían en alerta, enterándose por las redes sociales del inicio del conflicto entre Israel y Hamás.

Había llegado hacia la ciudad de Tel Aviv, y su vuelo de regreso estaba programado para este 12 de octubre, sin embargo, tras los acontecimientos presentados en el país se vio abruptamente interrumpido hasta nuevo aviso.

En una reciente entrevista en vivo con Ely Yutronic en 24Horas Mediodía, Portillas informó que se había comunicado con su familia para tranquilizarlos y que también había intentado ponerse en contacto con miembros de la Cancillería peruana sin obtener respuesta.

"Consulté con Cancillería hoy para intentar encontrar un vuelo humanitario hacia cualquier destino europeo, pero hasta el momento no he recibido ninguna respuesta. Sin embargo, he adquirido dos boletos de vuelo como medida de precaución; uno como mi opción principal y otro como un plan de contingencia", explicó Portillas.

PIDE AYUDA A LA EMBAJADA

Portillas hizo un llamado a la embajada peruana en Israel solicitando un vuelo humanitario que le permita salir de Israel. Actualmente, el joven peruano se encuentra alojado cerca del aeropuerto y compartió sus sentimientos en medio de la situación de conflicto en la región. "Siento un poco de miedo, pero me siento protegido por el sistema de defensa 'Domo de Hierro', que resiste los impactos fuertes", comentó.

Cabe recordar que otros peruanos se encuentran en situaciones similares, esperan una respuesta rápida y efectiva de las autoridades para garantizar su seguridad y su regreso a casa en medio de estas circunstancias difíciles.