Farid Kahhat: "Israel controla acceso a Gaza por aire, mar y tierra"

El internacionalista Farid Kahhat, habló acerca de la situación que se vive en Israel después del ataque el último sábado por parte de del movimiento islamista Hamás. Al respecto, señaló que Gaza es una de las ciudades más afectadas y que esta sería una de las más afectadas en los ataques israelitas contra Hamás.

Además, explicó que una de las razones que desencadenó esta guerra, se debe a las restricciones que Israel ha interpuesto en Gaza pese a que este territorio es de propiedad de Palestina.

“Jordania, Jerusalén Oriental y Gaza son territorios palestinos bajo ocupación israelí y ahí debería existir un estado palestino. Aunque Israel no tiene presencia permanente dentro de Gaza controla el acceso a Gaza por aire, mar, y tierra. Gaza no tiene conexión en el mundo que no pase por algún control israelí”, expresó.

“Israel debe retirarse de los territorios ocupados (Jordania, Jerusalén Oriental, Gaza) y debe permitirse la creación de un estado palestino. Israel sigue anexando parte de los territorios ocupados para crear asentamientos para colonos judíos ilegales bajo el derecho internacional”, agregó.

En referencia a lo que pasa en la Franja de Gaza, Farid Kahhat señaló que los más de 2 millones de ciudadanos que habitan ese sector, no tienen nada que ver con los ataques del grupo Hamás, sin embargo, el gobierno israelí si los vincula como los responsables de las explosiones.

“Gaza sigue bajo un cerco que constituye según las Naciones Unidas un castigo colectivo contra la población civil. Acá el problema; cuando uno lee las declaraciones recientes del ministro de defensa israelí, no hacen ninguna distinción entre la población civil y Hamás, habla de Gaza como conjunto y se refiere a quienes viven ahí como animales”, expresó.

Según Kahhat, lo que busca el grupo islamista Hamás es liberar “los territorios palestinos ocupados por Israel" y de esta manera establecer un cese al fuego. Hasta el momento Israel tiene el apoyo de Estado Unidos, Francia y el Reino Unido, por su parte Hamás cuenta con el respaldo de Irán.