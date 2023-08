Julio Guevara sobre Plan Bukele: "Van más de 71 mil capturas desde marzo de 2022"

Julio Guevara, periodista de El Salvador, se pronunció sobre los resultados que el denominado "Plan Bukele" ha traído a su país en el marco de la lucha contra la inseguridad ciudadana, mismo plan que busca ser replicado en algunos países como el Perú.

En entrevista para 24 Horas Mediodía, el periodista salvadoreño indicó que la población tiene una sensación de mayor seguridad cuando sale a las calles, asimismo, la reducción de actos delictivos ha permitido que más personas se animen a iniciar emprendimientos.

"Tú no podías llegar a colonias, a comunidades, podías ingresar, pero nadie te aseguraba que ibas a salir, y si salías no era con vida. El sector de taxistas, repartición de alimentos, tenían un horario establecido, cuando caían las 6 de la tarde tú no podías ingresar a esas colonias, ¿por qué razón? por la zozobra", dijo.

71 mil capturas

"Hasta el momento, van más de 71 mil capturas desde marzo del 2022, y se dice que en El Salvador podrían haber al menos 100 mil delincuentes", sostuvo.