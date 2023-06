España: peruano golpea a mujer trans en el metro de Barcelona

Un ciudadano peruano, identificado como Rodrigo Anton Tambini, agarró a golpes a una mujer transgénero al interior de un tren en el metro de Barcelona en España. El hecho fue catalogado como una agresión contra el colectivo LGTBIQ, causando gran rechazo internacional.

Sin embargo, tras hacerse viral el video a través de internet, nuestro compatriota decidió dar la cara y negó que se trate de un acto de homofobia o discriminación. Por el contrario, aseguró que la mujer transgénero empezó con el ataque al lanzarle una cachetada.

“Yo me acerco a ella y la saludo. A lo que ella me responde con un puñete en la cara. Le digo tranquilo, pero me vuelve a pesar y es ahí donde decido defenderme. Es ahí donde empieza la grabación. Como ustedes pueden ver, ahí solo me defiendo”, dijo Anton Tambini.

RECIBE CONSTANTES AMENAZAS

Tras difundirse las imágenes, Rodrigo Anton asegura que viene recibiendo constantes amenazas, por lo que no puede vivir tranquilo junto a su familia. Por tal motivo, ha reiterado sus disculpas públicas a la víctima y reconoció no haber actuado de la manera correcta.