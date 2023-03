Víctima de racismo por ciudadanas españolas brinda detalles de agresión: “Me discriminaron por ser latina”

Una ciudadana de nacionalidad venezolana identifica como Adriana González, fue víctima de racismo por parte de dos ciudadanas españolas que manejaban, al parecer en estado de ebriedad en sentido contrario en la carretera de Rojales de Alicante, España. Según relató la víctima lo discriminaron por ser latina.

“Ellas chocaron con mi coche por que iban en sentido contrario, al momento de bajar para ver que daños que había empezaron a insultarme por ser latina. En ese momento empecé a gravar y después me tiraron al piso, me patearon, me mordieron, me arañaron. Tengo un esguince en el tobillo y un edema en la parte trasera de la cabeza”, señaló la agraviada.

La ciudadana venezolana quien también es periodista y se desempeña como profesora de Diseño Gráfico en la Universidad Central de Venezuela, señaló que también agredieron a su esposo con quien iba en su auto. “Es un delito grave, por que es contra la seguridad pública por conducir en ese estado. Son cuatro procesos los que se han abierto contra las dos personas que me agredieron”, dijo.

Cabe precisar que Adriana González hizo publico esta agresión a través de sus redes sociales, quien de manera inmediata recibió miles de comentarios sobre todo de personas españolas brindándoles apoyo moral.

CONSECUENCIAS

La periodista venezolana, quien ya contactó un abogado en Alicante, afirmó que las victimarias incurrieron en tres faltas: agresiones contra ella y su novio, así como delitos de odio y vial. Además, agrega que se resolverá en diversos juicios, ya que “las consecuencias penales se determinan ahí”.