Líbano: Mujer asalta banco para ayudar a su hermana con cáncer

En Líbano, una mujer y sus cómplices fueron arrestados por las autoridades de dicho país luego que de que irrumpieran en las instalaciones de un banco para encañonar y sustraer 13 mil dólares de dicha entidad financiera.

En las imágenes grabadas por uno de los presentes en el asalto, se puede apreciar a la fémina amenazando con lo que sería un arma de fuego, al personal del banco, quienes, presos del temor, accedieron a las exigencias de los asaltantes. Tras cometer el robo, los hampones huyeron, sin embargo, fueron detenidos horas después por los agentes de la policía.

En su defensa, la cabecilla de los asaltantes alegó que no había cometido ningún delito, pues el monto que había sustraído era el total de ahorros que tenía en su cuenta, dinero que iba destinado para apoyar a su hermana con cáncer y que no podía retirar por restricciones del banco.

"No es justo lo que están haciendo con nosotros, no se ha cometido ningún delito, el dinero era nuestro, no de ellos", aseguró la asaltante. Cabe precisar que los bancos de Líbano han bloqueado un gran porcentaje de los ahorros de sus clientes debido a la crisis financiera, dejando a gran parte de la población sin poder pagar sus necesidades básicas.

Banco retiró la denuncia

Enterados del caso, la entidad financiera que sufrió el robo decidió retirar la denuncia contra la mujer, quien fue puesta en libertad. Asimismo, las autoridades revelaron que el arma que portaba la asaltante durante el robo, en realidad era de juguete.