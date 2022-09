Bolivia: anciano encuentra a su perro perdido “Gokú” gracias a reportaje

Un anciano perdió a su mascota llamado “Gokú”, en Bolivia, y tras desesperadas medidas por encontrar a su perro, gracias a un reportaje televisado, el sujeto pudo hallar a su fiel compañero.

Con lágrimas en los ojos, el sujeto de la tercera edad paseaba por diferentes calles mostrando una fotografía del can, para poder dar con su paradero.

"Ellos me dan la vida. No sé, sin él no puedo vivir, tan chiquitito es (...) nunca había pensado que la vida era tan cruel", contaba el señor Ricardo de 83 años.

REENCUENTRO

Gracias a su constante esfuerzo por hallar a su mascota, el caso se habría vuelto viral en redes sociales, donde ayudaron al octogenario sujeto a encontrar a su mascota.

“Le agradezco a todos los que trabajan y sigan trabajando por favor, porque hay muchas pérdidas como esta”, señaló Ricardo mientras mostraba su alegría y agradecimiento por este asombroso logro.