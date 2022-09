Rusia: soldado desertó y relata las verdaderas operaciones militares de Putin

Pavel Filatiev era miembro del ejército de Moscú, pero luego de ver el horror de la guerra por más de 150 días, decidió desertar y denunciar las acciones que su país y lo que el presidente Vladimir Putin están realizando en territorio ucraniano.

Filatiev sirvió en el Regimiento N° 56 de Tropas Aerotransportadas con base en Crimea, estuvo 48 horas en un centro de detención y el martes pidió asilo político y seguridad en Francia, aunque dijo que extrañará su país, pero no a sus líderes.

El soldado arribó al territorio galo proveniente de Túnez, pero luego de vivir por más de 150 días la guerra contó lo que viven algunos de sus colegas. “Matamos civiles, muchos civiles, no podía aceptar lo que estaba pasando. Íbamos a un pueblo y lo destruíamos todo”, manifestó.

Temiendo por su vida abandonó las filas y está dispuesto a que todos sepan lo que sucede en suelo ucraniano y lo que un soldado ruso tiene que callar. “Solo quiero que la gente vea la verdad y los hechos. Me he enterado de que mi mando ha pedido una condena de 15 años contra mí, acusándome de difamar al ejército, fue una razón suficiente para huir, me convertí en una amenaza para ellos”, dijo el soldado ruso.

Ahora aguarda por que los esfuerzos que realiza junto a su abogado den frutos y pueda recibir un asilo en Francia.