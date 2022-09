Carlos Villarán sospecha que Florinda Meza mintió sobre la muerte de "Chespirito"

A ocho años de la muerte del recordado Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", su compañero en la popular serie "El chavo del 8", Carlos Villarán, concedió una entrevista a un medio argentino y reveló algunos detalles sobre la muerte del recordado actor cómico.

Durante su entrevista, el actor, quien dio vida al personaje de "Kiko", reveló que él y su esposa se hicieron presentes en el velorio pero nunca pudieron ver el cuerpo de Gómez Bolaños en el ataúd.

"Estuve en el velorio, bueno, estuvimos, porque nada más estuvimos mi señora y yo, y no había nada, no había nada en ese cajón, entonces, hay cositas ahí", manifestó.

Al ser consultado si cree que el el actor, quien interpretó al "Chavo del 8" y "Chapulín Colorado", pudo haber fallecido antes, Villarán señaló que es muy probable, puesto a que a Florinda Meza no hubiera permitido "que se le caiga el show".

"Para poder preparar todo y no se le cayera el programa [...] pues Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda dijo: Aguántamelo. No se explica que, por ejemplo, murió Roberto Gómez Bolaños, y al otro día hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo y el Chapulín ¿A qué hora los hicieron?", sostuvo.