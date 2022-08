Francia: Padre construye "silla robot" para que su hijo pueda caminar

En Francia, un padre, ingeniero en robótica, utilizó su ingenio y el poder de la tecnología para ayudar a que su hijo, el joven Óscar Constanza, pueda caminar. El talentoso padre construyó una "silla robot", que ayuda a su hijo a moverse con normalidad.

En entrevista para un medio de dicho país, el padre inventor reveló que fue su hijo, quien sufre una condición neurológica, el que lo motivó a crear la silla mecánica para que movilizarse por su cuenta.

"Un día me dijo: Papá, eres ingeniero en robótica, ¿Por qué no haces un robot que me ayude a caminar?", Es así como el padre juntó a su equipo de trabajo y al cabo de unos meses, lograron terminar el esperado invento.

Vendido a hospitales

La "silla robot" es atada a los hombros, pecho, cintura, rodillas y pies y cumple la función de un exoesqueleto, simulando el movimiento del cuerpo. El invento ha sido vendido a hospitales de Francia, Luxemburgo y Estados Unidos por 176 mil dólares.