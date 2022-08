Ucrania: 9 mil soldados habrían perdido la vida desde que inició la guerra

A través de un informe emitido por el gobierno ucraniano, se registró más de 9 mil soldados que habían perdido la vida debido a los enfrentamientos que se estaría viviendo contra Rusia.

Asimismo, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, habría manifestado que debido a estas bajas, existirían niños huérfanos que necesitan protección y atención especial.

“No me interrogaron, no me dieron antibioticos por la amputación de una de mis extremidades, sufrimos severas torturas, algunos nos pusieron agujas en las heridas, sufrimos torturas con agua”, señaló un soldado que había sido prisionero de las tropas rusas.

DÍA DE LA INDEPENDENCIA UCRANIANA

Del mismo modo, se sabe que Ucrania había celebrado el día de su independencia, desfilando tanques de las tropas de Vladimir Putin, que habían sido derrotados y tomados cuando intentaban tomar posesión de Kiev, Ucrania.