Emocional reacción de animales al encontrase con sus dueños

Los animales son seres leales y amorosos, aunque parezca que no tiene buena memoria para recordad, algunos de ellos jamás olvidan. Desde leones que se abalanzan cuando sus dueños los visita hasta una gallina que termina en un abrazo con un niño.

Es bueno reconocer que algunos de los felinos son muy cariñosos, como se puede apreciar en imágenes captadas por los protagonistas, cuando un león abraza a su cuidador, cuando este decide liberarlo. También sucede en los zoológicos cuando diversos animales reconocen a sus cuidadores y terminan mimándolos.

Otros videos muestran a personas cuando se reencuentran con sus mascotas. Tal es el caso de un niño que termina abrazando a su gallina o a una adolescente que abraza fuertemente a su gansa cuando se encuentran después de mucho tiempo.

MASCOTAS AMIGABLES

Los monos son otros de los animales que son muy amables y agradecidos con sus cuidadores, asimismo los canguros que uno de ellos no duda en agradecer a su cuidadora del zoológico por haberle salvado la vida. He indudablemente no mencionar a los perros, que son el fiel compañero del hombre y siempre esperan con una alegría.