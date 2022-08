Diputado chileno desata polémica al confesar que consume marihuana: "¿cuál es el problema?"

En el país vecino de Chile, un parlamentario desató la polémica al revelar que es un consumidor de marihuana. Dicha confesión se dio luego de que se aprobara una nueva norma en el parlamento chileno que obliga a los diputados hacerse un test de droga cada semestre.

En una entrevista para un medio de dicho país, el diputado Jaime Sáez confesó ser consumidor de cannabis, asimismo, indicó que no ningún problema sobre ello, debido a que no se abastece de forma ilegal.

"Me gusta la marihuana, mi pregunta sería cuál es el problema con esto. No veo el inconveniente. No me abastezco de manera ilegal, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida cuando era más chico planté, llegué a tener dos plantas al aire libre, nada muy elaborado"´, dijo.

Críticas por parte de colegas

Este confesión representó un gran número de críticas por parte de colegas diputados, quienes no aprueban que un padre de la patria consuma cannabis mientras ejerce labores como funcionario público.

"Que una persona diga que le regalan la droga, permítanme al menos cuestionarlo, ¿Por qué yo tendría que creer en la palabra de una marihuanero, de un drogadicto?", indicó una diputada.