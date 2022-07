Chile: Tornado causa destrozos y deja sin luz a ciudadanos de O'Higgins

Un presunto tornado sorprendió este último fin de semana a los ciudadanos de O'Higgins, en Chile, causando destrozos en las viviendas, arrancando árboles y plantas de las calles y dejando sin luz a gran parte de la población en dicha región.

La grabaciones de las cámaras de seguridad en las inmediaciones, y los archivos de los propios ciudadanos, registraron los destrozos causados por el fenómeno natural. Los techos de varios inmuebles salieron volando por los aires, incluso, el surtidor de un grifo en la ciudad terminó derrumbándose.

Autoridades dudan que sea tornado

A pesar de que su apariencia hace indicar que se trató de un tornado, las autoridades chilenas no se animan a confirmar tal fenómenos, pues aseguran que los tornados no ocurren en la región. Afortunadamente, no se han reportado pérdidas humanas que lamentar.